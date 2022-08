Nadia Sa MEHALLA

ARTISTE DIGITALE

Ayant brassé les cercles de ma vie sous des lumières atypiques où chaque pulsion, sublimée, ont enrichi ma fantaisie. Mes voyages ont fécondé ma créativité. J'y ai découvert à chaque fois des effluves subtiles.

Mes émotions ont sensibilisé mon imaginaire où j'ai pu élargir sans cesse mon horizon créatif. Le cheminement initiatique de ma vie, m'ont fait découvrir des couleurs étranges, fantaisistes. Du "fusain", à travers la richesse de mon vécu et senti, je me suis métamorphosée en "une Artiste du digital".

Cordialement et Ethiquement Votre



Mes compétences :

Digital artist

Comportementaliste canin; conferencier