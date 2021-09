Nadia TERKI

Depuis mon intégration au groupe Multiburo, je recherche constamment à travers mes missions, un épanouissement professionnel, du plaisir à venir chaque jour au bureau pour partager mon expérience et mes compétences.

Relever des défis, c'est ce qui me booste au quotidien. Forte de mon expérience et de mon expertise dans l'immobilier d'entreprises, j'ai aujourd'hui la chance d'évoluer dans ce groupe qui ne cesse de grandir.

Le savoir-vivre, le savoir-être, le respect, la transparence, la rigueur sont quelques valeurs que je partage avec mes collaborateurs.



Mes compétences :

Commercial

Organisation

Management

Gestion de projet

Gestion grands comptes

Gestion budgétaire

Direction de centre de profits

Animation réseau

Animation d'équipe

Animation et coordination des centres affiliés

Développement réseau affiliés

Membre fondateur club des ents des Allées J Jaurès

Membre actif externalisation des compétences CCI

B.A.N.T.

Lean management