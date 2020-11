Assistante commerciale confirmée



Dans le cadre de mes fonctions d’Assistante Commerciale dans un environnement industriel et technique, j’ai été amenée à travailler en équipe et soutenir les commerciaux sur différentes missions, relancer les clients, suivre et analyser les chiffres.



J’ai également une solide expérience concernant le traitement des commandes jusqu’à la facturation, ainsi que l’élaboration des offres de prix, des courriers.



Nadine BACONNAIS DROUET

nadine.drouet@wanadoo.fr







ADMINISTRATION COMMERCIALE

• Enregistrement et traitement des commandes clients – système EDI

• Traitement de la facturation : avoirs, relances paiement

• Etude de prix, établissement des devis standard ou « sur mesure »

• Traitement des rapports de visites

• (envoi d’échantillons, fiches technique, recherche normes, labels, certificats)

• Recherche produits et des meilleurs coûts, négociation fournisseurs

• Analyse des chiffres et des marges – élaboration des statistiques

• Suivi de fabrication et de livraison

• Suivi des appels d’offres





RELATION CLIENTELE, COMMUNICATION

• Accueil téléphonique des clients professionnels et fournisseurs

• Conseils à la vente, renseignements techniques – développement produits

• Négociation - Enchères sur internet

• Prospection sur opérations – création de mailing

• Création de fiches marketing promotionnelles et techniques

• Organisation de salons et de séminaires commerciaux

• Suivi des budgets de publicité

• Gestion de litiges clients, fournisseurs

• Interface entre les différents services ou agences commerciales





COMPTABILITE



• Création de comptes clients

• Gestion financière du portefeuille clients

• Etat de rapprochement, tenue des journaux comptables

• Suivi des notes de frais

• Facturation, tenue de stock





Connaissances des logiciels bureautiques :

Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet



Bonne maîtrise des logiciels Professionnels :

AS400, JD Edwards, Navision, Adonix, Gescom, Infologic, Lotus notes



Mes compétences :

Achats

Assistante commerciale

Bâtiment

Centrales d'achats

Chiffres d'affaires

Commerciale

Commerciale sédentaire

Enthousiasme

Enthousiasme & conviction

Initiative

Organisation

Réactivité

Secrétaire commerciale