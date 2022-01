Nadine BROCHET

Spécialisée dans le développement de projets.



Après une expérience d'expatriée au Nigeria et à Abu Dhabi dans le domaine des travaux publics,de retour à Paris en 1985,



je conseille et optimise le portefeuille de 150 chefs d'entreprises en partenariat avec Abeille Vie, DREXEL BURNHAM LAMBERT (Paris, Genève) et PALLAS Monaco.



En 1990 je prends la directon d'une agence immobilière à Cannes.



En 1993,je reviens à Paris pour adjoindre à mon activité de transaction de biens haut de gamme, la recherche foncière/montage d'opération,la cession d'actifs immobiliers dans le cadre de NBDEVELOPMENT.



Cette activité professionnelle est partagée depuis 30 années avec une forte 'implication dans le domaine associatif ,je suis actuellement administratrice dans 2 associations ( professionnelle, humanitaire, philosophique,éducative ) .





Mes compétences :

Conduite de projet

Développement personnel

Créativité

Conseil en organisation

Organisation d'évènements

Étude de marché

Conduite du changement

Coaching