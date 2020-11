Nadine CARLIER

Dynamique, réactive et ouverte aux autres, je m'adapte facilement à de nouveaux environnements.

Mes expériences en gestion administrative et du personnel, gestion de clients, me permettent d'assumer des missions variées et d'être une assistante efficace auprès d'un manager ou d'une équipe.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion de la relation client et ADV

Facturation et Recouvrement

Paie et administration du personnel - RH

Gestion des dossiers formation

Gestion des fournisseurs

Comptabilité

Contrôle de gestion

Pack Office - Excel avancé - ERP -CRM

Tableaux de bord / Veille informationnelle

Anglais intermédiaire