L'administratif n'a plus de secret pour moi, mes 28 années d'expériences en tant qu'assistante administrative dans l'administration, le médical, le BTP m'ont permis de me diversifier, de m'adapter. Je suis affable, j'ai un bon relationnel et j'aime la vie. Vous recherchez cette personne et bien je suis là !

Ne passez pas à côté de ma candidature !!!

N'hésitez pas à me contacter.