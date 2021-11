Nadine VIA

Autodidacte et toujours aussi passionnée par la Gestion Sociale, j’ai aujourd’hui décidé de rejoindre le service Ressources Humaines du groupe COGEDIS . Envie de partager mes expériences et de transmettre en toute quiétude ce que j’ai pu apprendre depuis ces 20 années ...mais surtout accompagner le service RH du groupe dans sa mutation digitale.



Je reste une femme de réseaux, et suis convaincue que notre territoire a beaucoup d'avenir et de nombreux projets à mettre en œuvre, et pour y arriver, tous les secteurs d’activité: services, culture, pêche, agriculture, industrie ...sont à prendre en compte.



Mes compétences :

Droit du travail

Paie

Gestionnaire de paie

Audit social

Cegid

Gestion sociale

Législation sociale

Communication

Relations clients

Animation de formations

Interim

Gestion des ressources humaines

Silaexpert

Migration logiciel