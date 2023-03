Nadir ABDELGHAFOUR

Directeur Recrutement chez SOLUTEC, une société de services spécialisée en ingénierie, conseil et services informatiques de 1600 personnes. Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leurs projets informatiques, quelle que soit leur problématique. Nos ambitions, fortes, nous identifient comme un partenaire de référence depuis plus de 20 ans.



Vous souhaitez débuter ou poursuivre votre carrière sur des projets innovants, n'hésitez pas à me contactez pour que nous puissions échanger à ce sujet.