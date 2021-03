Nadjib BOURAFA

• Etudes :

- Baccalauréat (sciences de la nature et de la vie) lycée, BOUGHERDAYENE.AMIRA ARRES.2001

- Diplôme D’architecte D’état de l’Université De Constantine

• Langue de Travail Usuelle :

Arabe : (langue maternelle)-niveau très bien

Français : (lu. Ecrit. Parle) –niveau très bien

Anglais : (lu. Ecrit. Parle)-niveau moyen

• Etapes de la vie professionnelle :

• Depuis juillet 2007 à ce jour : architecte project manager au sein du BET Zerarga Hocine :

* Chargé d’études du projet 1109 logements en location-vente à DRARIA, ALGER. (Phase exécution).

* Chargé d’études du projet 96 logements SOCIAUX PARTICIPATIFS COMMERCES & SERVICES A ALGER (Promotion Immobilière). (Dossiers esquisse, APD, & exécution).

* Chargé d’études d’exécution d’un centre anti cancéreux à Laghouat de 140 lits. (Dossier d’exécution).

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 1048 logements RHP à dalia Eucalyptus w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 1900 logements LPL à Slamani Eucalyptus w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 636 logements LPL à Dergana BORDJ EL-KIFFAN w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 96 logements commerces et services LSP à Djenan sfari Gué de constantine w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution et EDD de 96 logements LSP commerces et services à Djenane s'fari commune de Gué de Constantine w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 300 logements LPL à la ville nouvelle de Sidi A.ELLAH commune de Rahmania w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 300 logements LPL à Rouiba w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution de 1100 logements LPP à REGhAÏA w. d’Alger.

* Conception du concours, dossier APD & dossier d’exécution d'un centre universitaire de 4000 P.P. à TIPAZA.

* Conception du plan d'aménagement du pôle universitaire de TIPAZA.

* Conception du concours & dossier APD de 516 logements RHP à l’Eucalyptus w. d’Alger

*Conception de plusieurs villas à Alger.

*Conception du concours & dossier APD de 900 LPL logements à Annaba.

* Conception du concours & dossier APD de 500 logements LSL à El-Milia (Jijel).

* Relevé & réaménagement du Lycée cheikh Bouaamama (lycée Descartes) (El-mouradia Alger).

* participation à la conception du dossier APD de forum el-Djazaîr w. d’Alger.





• Maîtrise de l’outil informatique : Bonne maîtrise :



 Auto CAD (2D&3D).

 3ds max.

 Photoshop.

 Microsoft Office.



• OBJECTF PROFESSIONNEL



Une carrière évolutive au sein d’une entreprise nationale ou internationale.



• DIVERS



 Apte à se déplacer en Algérie et à l’étranger.

 Disponibilité immédiate.

 Permis de conduire catégorie B

 Sports, cinéma, lecture.



• AUTRES :

Centres d'intérêts : internet, voyages.

Très bon sens relationnel



Mes compétences :

ARCHITECTE

PROJECT MANAGER