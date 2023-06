Nadya Laure DELELIS

- Assistante commerciale, ADV et import-export bilingue.

Je suis spécialisée dans les domaines de l'administration des ventes et import-export.



Lors de mes précédentes expériences professionnelles, les différentes missions qui m'ont été confiées m'ont permis d'acquérir diverses compétences comme l'assistanat commercial ou l'administration des ventes.

J'ai pu ainsi développer des qualités de rigueur et une gestion des priorités efficace.



Forte de connaissances linguistiques et en import-export, je sais montrer de la polyvalence au niveau commercial ou administratif.



Rigueur, autonomie, sérieux, capacité de travail et bon relationnel sont les principaux atouts dont je bénéficie. Dynamique, tenace, organisée, disponible, je suis curieuse et force de proposition.



De plus, mon expérience de rédactrice web ma apporté les compétences nécessaires à la création et la gestion de sites internet (WordPress, marketing web, rédaction de Newsletters, référencement et publicité en ligne).



Je maîtrise les domaines suivants :

- commerce international : incoterms, techniques dimport export....

- outils informatiques : SAP, SAGE, INFOR M3, Suite Microsoft Office 2010, Excel niveau avancé, outils et logiciels de création et de gestion de sites internet.

- marketing et techniques de référencement internet. WordPress.

- administration des ventes.





Langues pratiquées :

Français : langue maternelle, excellent niveau en orthographe et grammaire, capacités rédactionnelles.

Anglais : commercial, technique et oral. Séjours en Angleterre.

Espagnol : bon niveau technique et commercial. Séjours en Espagne.

Italien : bon niveau.

Allemand : rédactionnel.



Je vous remercie de me contacter par email : nadya.delelis@outlook.fr