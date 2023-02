Nael ALAJI

Je suis développeur Web et Web Mobile ayant un Titre professionnel de Développeur web et web mobile de l'ENI école informatique d'Angers en 2022. pour voir mes projets visitez mon site : https://naelalaji.com/



j'ai des compétences en PHP 7, XML, SQL, HTML5, CSS, JavaScript, avec une expérience dans les environnements Android, Vs Code, les plateformes / Frameworks Symfony, Bootstrap, jQuery, et les bases de données SQL Server, Oracle, MySQL. je suis passionné, autonome et rigoureux dans mon travail. j'ai également des compétences linguistiques en anglais, français et arabe .