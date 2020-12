Naguib CHALAL

• Virtualisation avec Microsoft Virtual Server, Microsoft Virtual PC et avec les solutions VMWare.

• Conception et déploiement, ainsi que maintenance d’un réseau Active Directory Windows Server 2003

• Conception et déploiement, ainsi que maintenance d’un réseau Active Directory Windows Server 2008

• Conception et déploiement, ainsi que maintenance d’une solution de messagerie Microsoft Exchange 2003

• Conception et déploiement d’une solution de messagerie Microsoft Exchange 2007

• Conception et déploiement d’une solution de messagerie Microsoft Exchange 2010

• Déploiement et maintenance de Microsoft ISA Server 2004 et 2006

• Conception et déploiement, ainsi que maintenance d’une infrastructure SQL server 2008, 2005

• Déploiement et maintenance de Windows Sharepoint Services

• Déploiement des systemes d’exploitation ‘Linux et Windows’ via la solution ALTIRIS Server & BDD

• Conception et déploiement, ainsi que maintenance d’une solution antivirale Symantec Endpoint Protection (SEP 11), depuis 11.0.1 à la version la plus récente 111.0.6

• Déploiement et dépannage de Symantec Mail Security MS Exchange Server (SMS)

• Déploiement et dépannage de Symantec Backup EXEC (v°12.5, 2010).

• Déploiment des solutions d’archivage Symantec Entreprise Vault (v°8, 9), orienté Messagerie Exchange & Files.



Mes compétences :

Oracle

Linux

Gestion de projet

SQL

ITIL

Informatique

Management

Virtualisation

Direction des systèmes d'information

Archivage électronique

Gestion QHSE

Backup Exec

Audit interne

Symantec Endpoint Protection

Conseil en organisation

VMware

Microsoft Windows Server 2008/2012

Microsoft Exchange