Nagwa ISSAM MOHAMED

Titulaire d'un Master 2 en Architecture des systèmes d’Information et de Communication, je suis en recherche active d'emploi dans les domaines de l'informatique.



Ayant acquis des compétences pluridisciplinaires alliant une technicité solide en informatique et une rigueur méthodologique d'analyse et dans le déploiement de systèmes d'information, je possède des connaissances en langage web (HTML, CSS, PHP, JQuery, etc…), en base des données (MySQL, PL/SQL Oracle, BI, etc…) et je possède aussi des expériences professionnelles dans le réseau apportées grâce aux stages effectués durant mon cursus universitaire. J’ai également travaillé sur plusieurs projets à réaliser en groupe ou en binôme lors de ma formation.



Mes compétences :

UML/OMT

XQUERY

XML

Scrum Methodology

SQL

Rapid Application Development RAD

Python Programming

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans IDE

MySQL

Microsoft Office

Merise Methodology

Matlab

Java

GanttProject

Eclipse

C++

C Programming Language

Business Intelligence

Bash

Adobe Photoshop

UML 2

OUVEA

BO Designer

HTML/CCS

CookTop 2.5

Tableau 8.1