Nah SMILEPROD

Producteur, Auteur et réalisateur. j'ai fondé SMILEPROD avec cette idée de produire original et de produire intelligent tout en restant dans le divertissement et l'évasion.



J'utilise des méthodes de travail qui ont faites leurs preuves tant en termes de qualité, de contenu mais aussi de productivité.



L'idée que je me fais de la production que ce soit dans le cinéma, la musique , la télévision où bien l’évènement, c'est tout simplement respecter le public et cela n'est pas du tout incompatible avec la notion de productivité.



Enfin notre travail comme notre état d’esprit est à dimension nationale et internationale, j'entends bien briser les barrières de l'ignorance, du racisme et tout de prés ou de loin qui rabaisse l'Homme à l'état animal au lieu de l'élever à sa juste hauteur.



Nous avons déjà réalisé 3 courts métrage mais aussi plusieurs clips pour l'artiste HO que nous développons et dont nous produisons les clips ( IN MEMORY, SONIA...).



Nous travaillons également sur le projet de série B101 dont 10 épisodes ont été tournés.



D'autres projets notamment de long métrage et spectacles vivants sont en cours de finalisation.



Aprés avoir rencontré quelques grandes productions françaises (Europacorp, PM Productions, Phenix-Films, exilene-films, l'agence CAPA, Canal plus, TF1...). Nous nous sommes rendus compte de la frilosité à investir sur l'innovation ce qui nuit à la créativité comme vous pouvez le constater juste à voir les programmes qui tournent en boucle toute la journée.



Nous avons également compris que le travail et la qualité n'était pas des facteurs de réussite en France puisque les décisions sont prises sur des critères arbitraires qui souvent relève du copinage, un cercle très fermé dans lequel il faut abandonner ses principes moraux et tout accepter pour avoir l'espoir de réussir.



Ce constat est loin de nous décourager bien au contraire nous aimons les défis et avons décidé de relever ce défi avec la conviction que nous deviendrons bientôt incontournable dans ce milieu et même l'ambition de le sortir de sa sclérose sans nous départir ni de nos principes ni de notre dignité qui a bien plus de valeurs que cette pseudo réussite.



Des hommes dans l'Histoire ont sacrifié leurs vies pour notre dignité, rendons leur hommage en restant digne en toutes circonstances.



N'oubliez jamais ce qui restera de vous ne sont ni les richesses ni le statut, juste ce que vous aurez laisser comme héritage aux futures générations.



SMILEPROD, Stay Yourself



Mes compétences :

Auteure scénariste

Réalisateur

Producteur de film

Monteur vidéo

Infographiste

Webmaster

Commercial