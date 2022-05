Nahla ELHASSAN

La routine m’ennuie, j’aime innover et les défis stimulent mon dynamisme. Mes atouts : mon désir de réussite et ma volonté de progresser. Ma devise : ne jamais décevoir.



> Formation

-27/02/2007 : Soutenance de la deuxième partie du travail de fin d’étude « partie projet », mémoire intitulé : « Pour un musée de témoignage identitaire de la Palestine à Al-Quds ». Mention très honorable avec recommandation de publication.

-17/10/2006 : Soutenance de la première partie du travail de fin d’étude « élaboration de concepts théoriques appliqués au projet » avec mention très honorable.

-1998/1999 : Baccalauréat Sciences Expérimentales au Lycée Charif Idrissi à Rabat, mention très bien.



> Travaux universitaires :

-2003-2004 : Ateliers Patrimoine et Paysage

Analyse patrimoniale détaillée de L’Oudaya et proposition d’aménagements urbains.

Analyse détaillée de l’immeuble Bessonneau (hôtel Lincoln) à Casablanca et proposition de la mise en valeur et la réutilisation de l’immeuble.

proposition d’aménagement de la place de Moulay Rachid à Témara.

proposition de réaménagement de la coulée verte de la tour Hassan.

-2002-2003 : Atelier Mr.A. Mountacir

Analyse du quartier « Diour Jammâa » et proposition d’aménagements urbains.

Aménagement d’un terrain de 15 Ha à Hay-Riad

Conception d’un hôpital de 900m2 à Hay -Riad.



> Stages et concours

-Mars 2005 : Participation au Concours portant sur l’aménagement de la Place « Bab Lmrissa » à Salé (groupe de trois).

-Octobre 2004 : Nomination avec deux autres étudiants de l’ENA pour participer à un workshop international à Barcelone dirigé par « Juan HERROROS » et organisé par la fondation Mies Van der Roche, sous le thème de « Residential infrastructure for public use », élaboration d’un nouvel concept d’habitat : pocket tower, projet expérimental. (durée 15 jours)

-Août 2003 : Stage à l’agence Alami Omar à Casablanca, conception de villa. (durée 1 moi).

Février 2003 : Stage administratif au Ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Habitat et l'Urbanisme (durée 1moi).

-2003 : Participation au concours de réaménagement du café-restaurant de la maison Nestlé à El-Jadida (groupe de deux).

Février 2002 : Stage à l’atelier d’architecture Boufous à Rabat (Durée 3 semaines).

-2002 : Participation au concours organisé par le « UNICEF » portant sur la conception d'un stand pour les enfants.



> EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

-Juillet 2004 : Agence de Mr. Sellami : travail relatif au projet de fondation Mohamad IV des œuvres sociales, plans et façades.

-Freelance pour la Société « Contrad » : aménagement de 80 Ha de vocation touristique et résidentielle (10 ha habitat social et équipements), plan masse, plans, façades, coupes, 3D...



> Divers

-Juillet 2005 : Participation à la deuxième édition du festival de la culture nomade « pour la promotion de l’apprentissage chez l’enfant nomade » : une école pour les enfants nomades .Conception d’affiches et de posters, participation à l’exposition photos et au brainstorming.

-2001-2003 : Membre actif du bureau de gestion de l’association générale des étudiants de l’école nationale d’architecture (l’AGEENA).



> Ambitions :

- travailler sur le projet de la vallée du Bouregreg

- travailler sur Chellah et proposer un programme de revitalisation

- travailler en collaboration avec des organismes internationaux comme le "UN" ou "UNESCO".



> Mon But: créer une entreprise des études stratégtiques, d'architecture et de communication capable de gérer des projets divers de la phase esquisses jusqu'à leur réalisation.



Mes compétences :

Ambition

Architecture

Inforgraphie

Motivation

Photographie

Traitement d'images