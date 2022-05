Nahon HERVÉ

Actuellement DSI des Meubles GRANGE, spécialiste Français du meuble sur mesure, j'ai démontré

ma maîtrise de la gestion de projets en lien avec les Directions : Commerciale, Marketing, Achat, Production et le Bureau d’étude.

Mes capacités à définir un schéma directeur ainsi qu'une infrastructure informatique et téléphonique adaptée à l’environnement et la sécurité des entreprises me permettent d’être opérationnel rapidement.

De plus ma disponibilité peut être immédiate



Mes compétences :

Direction Administrative et Financière

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Gérant de magasion d'ammeublement

Cadre, planifie et suit les projets informatiques

Optimise la gestion des processus, des procédures

BI – Expert reporting Crystal Report

Bases de données Oracle et MsSQL

MOA, AMOA

Stratégie Informatique