Nahounou Jean Jacques BATÉ

Âgé de 20 ans , je suis volontaire et plein d'ambition .

Le travail ne me fait pas peur , pour l'instant je suis dans l'exploitation minière dans un petit village de la Côte d'Ivoire mais malheureusement vue l'infrastructure actuelle de mon pays , je manque cruellement de moyens pour rentabiliser ce travail.

Je reconnais avoir un manque d'expérience et souhaite par le biais de ce site rencontrer des personnes sérieuses capables de m'aider et de me soutenir dans ce projet



