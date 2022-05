Naia LUCAS

Tout en étant discrète et rigoureuse, J'adore relever les défis. Bien que les différents emploies occupés, j'ai su faire face aux divers difficultés du quotidiens: Tant sur le plan professionnel que personnel, Toujours à la recherche d'un emploi, je suis déterminée à développer mes connaissances et faire encore de mon mieux.



Mes compétences :

Accueillir des clients

Analyser la concurrence

Contrôler et saisir les notes de frais

Créer une base de donnée sur access

Établir du devis à la facture, et le bon de livrai

Faire des tableaux croisés dynamiques sous Excel

Utiliser le Progiciel Intégré: OpenERP

Gérer des approvisionnements et des stocks

Motiver un collaborateur

Réaliser des rapprochements bancaires

Recevoir des appels téléphonique et le transmettre

Relancer oar téléphone les cleints

Classer les documents et les courriers

Maîtrise des logiciels bureatiques: Word, Excel, P

Tenir une caisse

Planifier et gérer les agendas et plannings

Utiliser le progiciel GANTT