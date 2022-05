Naijing WANG

Après avoir obtenu un Master 2 en "Droit des affaires" spécialisé "Monde chinois des affaires" à l’université Paul CEZANNE d’Aix-Marseille Université, je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi. Je souhaiterais travailler dans un environnement multiculturel afin de mettre en avant mes compétences linguistiques ainsi que mes connaissances culturelles.



Grâce à mes expériences à l’étranger et mes compétences linguistiques (Chinois, Japonais, Français et Anglais), j’ai une facilité d’adaptation et de communication. D'un naturel très sociable, j'aime aller à la rencontre des autres et travailler en équipe, je suis dynamique et j'ai un esprit très ouvert.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel