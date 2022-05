Bonjour

Je suis en formation d'ADVF jusq'au 01/04/15. Je fais une nouvelle reconversion professionnelle. je suis motivée, sérieuse et discrète. J'aspire à ce métier car je constate que de plus en plus de personnes ont un réel besoin d'aide à leur domicile. Apporter mon aide auprès de personnes en difficultés ne me fait pas peur et je suis prêtè à relever le défit.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access