Naila ATTOUMANI

Étudiante en master 2 mathématiques appliquées et sciences sociales, analyse des populations, je recherche un stage en tant que chargée d'études statistiques (statisticienne). Tout au long de mon parcours j'ai pu acquérir de nombreuses connaissances en statistique et informatique. Je suis en mesure de collecter, gérer et analyser des bases de données volumineuses pour en ressortir d'importantes informations et de présenter les résultats de manière claire et précise. Ce stage me permettra d'acquérir plus d'expérience, valider mon année pour pouvoir continuer dans la recherche, notamment faire une thèse en analyse des populations (démographie). Plutard, j'aimerai intégrer les organismes internationales (comme l'UNFPA, UNICEF, INED, IRD...) ou des instituts nationales des statistiques à l'exemple de l'INSEE, INSTAT...



Mes compétences :

Analyse statistique

Analyse des modèles de durée

Analyses de données longitudinales

Analyse multiniveau

Rstudio

MATLAB

HTML 5

SAS Enterprise Guide

Microsoft Office

CSS

SQL