Naila HASSEN

Rigoureuse et perséverante, j’ai consolidé mon Master Sciences Economiques (option Monnaie Banque Finance) avec la certification AMF et l’habilitation assurance. J’ai ensuite intégré la Banque Postale et HSBC où j’ai complété mon approche de la clientèle en front office, et des problématiques financières en interne.

Réactif et autonome, j’ai su travailler en équipe et en totale responsabilité pour atteindre les objectifs qui m’ont été fixés.

Je souhaite aujourd’hui élargir mon champ de compétences vers une fonction plus spécialiste.



Mes compétences :

Analyse financière

Finance

Banque

Gestion de portefeuille

Anglais

Marketing

Assurance

Techniques de vente

Phoning

Déontologie

écoute et compréhension des autres

Crédit immobilier

Lutte anti-blanchiment

Gestion de la relation client

Relations clients

Conseil

Diagnostic financier

Prospection commerciale

Vente

bon relationnel

Négociation commerciale

Développement commercial

Rigueur

Négociation commerciale