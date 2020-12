Naïla MIMOUN

Agée de 20 ans, je suis actuellement en master 1 de droit Public à l'université de Nîmes.

Appliquée, dynamique et sociable, je me suis toujours impliquée en stage comme en milieu professionnel avec tout le sérieux et l'enthousiasme dont je fais déjà preuve dans la poursuite de mes études.

Mes capacités d’adaptation me permettent de m’intégrer très rapidement au sein d’une équipe de travail.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Economie

Apprentissage rapide

Sociologie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel