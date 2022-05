Nailane-Attoumane ATTIBOU

Après des études supérieurs dans le domaine de l'aménagement et du développement durable en France métropolitaine (Franche Comté et Aquitaine), je participe à la préservation et à la gestion des Réserves Forestières de mon île au sein du Département de Mayotte.

Acteur engagé, je m'investis énormement dans des ONG locales intervenant dans divers domaines : de la préservation de l'environnement et de la nature en passant par la réussite scolaire et éducative, le développement social et culturel.