Naïm ABABOU

Avec plus de cinq d'expérience dans la vente aux professionnels ainsi qu'aux particuliers, et fort d'une double formation aussi bien commercial que technique, je recherche un poste de commercial B to B.

De nature curieuse et ayant le gout du challenge je sais m'adapter à de nouveaux marchés.



Mes compétences :

Outils bureautique

Vente directe

Analyser écouter réfléchir agir

Fidélisation client

Négociation commerciale

Prospection commerciale