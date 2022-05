Madame, Monsieur,





Issu d'un BTS en comptabilité et gestion des organisations, je me suis réorienté dans le monde de l'assurance qui m'a très vite passionné de par sa richesse en terme d'activités mais aussi par mon potentiel dans ce domaine.





D'un point de vue professionnel, j'ai débuté par une activité d'auto-entrepreneur mandaté par une société d'assurances, ce qui m'a permis de mettre un pied dans ce secteur d'activité et d'en apprendre certaines ficelles.



De plus, cette expérience m'a permis d'obtenir une formation personnalisée sur les produits assurances et bancaires ainsi que sur les bases du droit en assurance et sur l'aspect commercial.





Suite à cette expérience, j'ai eu l'opportunité d'intégrer pendant plus d'un an, le service des rentes de Generali en tant que technicien d'assurances.



Cette mission intérim m'a beaucoup apporté puisque j'ai eu l'occasion d'y enrichir mes connaissances. Et notamment dans le traitement et la gestion des échéances de contrats assurance vie, ainsi que la gestion des décès sur ces contrats.

J'ai pu également m'intéresser à la gestion administrative des rentes, ainsi que le règlement des indemnités de fin de carrières sur des contrats article 82.





Je suis actuellement à la recherche d'un emploi fixe me permettant d'évoluer et d'enrichir mes connaissances tout au long de ma carrière professionnelle.





Je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien préalable au cours duquel j'aurais l'occasion de vous faire part de mes motivations pour ce poste.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes salutations distinguées.





Naïm BELLABES





Mes compétences :

dynamique