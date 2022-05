Avoir intégré l'une des plus grandes écoles du TMK et le Service Client, a fait complétement dévié le cours de ma vie professionnelle. Une déviation que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, puisque je suis épanoui et je prend un plaisir d'excercer dans ce métier.



Le poste de Responsable Commercial, m'a permis de découvrir la dimension managériale et stratégique d'un poste d'encadrement. Coordinateur de plusieurs opérations et plateformes, j’ai pu acquérir une solide connaissance de la production et du management. En tant que gestionnaire de la performance des prestataires, j'ai eu pour mission le développement commercial de l’activité et la coordination entre les différents services Opérationnels.



Polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience dans la prise en charge et relation clients, la gestion de planning et l'organisation administrative, constituent mes atout majeur. Reconnu rigoureux, autonome et dotée d'un bon relationnel par mes responsables, j'ai pu développer créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement mes équipes. Ma capacité de travail en équipe et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



L'une de mes devises : "Rien ne sert de courir, il faut partir à point".



Mes compétences :

Management

Télémarketing

Service Client

Relation Client

CRM

Business Development

Pilotage

TDB & Analyses Datas