Après un parcours universitaire dans le domaine d'informatique ,j'ai occupé des postes dans le domaine des technologies de l'information dans le secteur des assurances de la banque et de la banque en ligne

Actuellement ,étudiant en Master 2 bases de données et Big Data, et stagiaire MOA CRM au sein de Natixis



Mes compétences :

Jira

Assurance

Bases de données

Informatique bancaire

Banque de détail

C#

Banque

Agile Scrum

Oracle