Naïm JEDDANE

Software développer ayant principalement réalisé des portails web basés sur Drupal et Zend Framework au sein de Archos Technology pour le compte de leurs différents clients. J'ai aussi réalisé et configuré un Réseau Social d'Entreprise basé sur Drupal Commons.



Ainsi, à travers mes expériences professionnelles, je me suis dirigé vers le développement d'application web.



J'ai cependant acquis une certaine polyvalence lors de ma formation en abordant les différents domaines suivant:



- les systèmes d’information et base de données

(Oracle, SQL)



- la programmation orientée objet (Java, C/C++)



- le développement web (PHP/MySQL,ASP.NET)



- ainsi que les réseaux et télécom notamment à travers les certifications Cisco CCNA 1 et 2.





A moyen et long terme, j'ai l'intention de poursuivre mes certifications Cisco afin de me perfectionner dans le domaine des réseaux et de garder une certaine polyvalence.



Mes compétences :

C/C++

Drupal

TCP/IP

Réseaux informatiques

SQL

Cisco CCNA

Oracle

Développement web

Zend framework

Bootstrap

jQuery

HTML 5 / CSS 3