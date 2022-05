Naïm KHELKHAL

Passionné de nouvelles technologies, j’ai un parcours à la fois littéraire, commercial et webmarketing. Ce profil est complété par une aisance relationnelle et des compétences techniques que j’ai pu développer assez naturellement en me laissant entrainer par ma passion et ma curiosité. Aujourd’hui, j’applique et affûte ces compétences dans divers projets professionnels et personnels.



Mes compétences :

HTML

Prestashop

SEO/SEM

CSS

Photoshop

After effects

Premiere

Wordpress

Illustrator

E-commerce

Site internet

Webmarketing

Web

Emarketing