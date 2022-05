Naim KMIRI

SALUT,



Je m’appelle NAIM, Tunisien, agé de 26 ans, j’avais le diplôme de maîtrise en sciences économiques et gestion, spécialité : comptabilité, de l’institut supérieur de gestion de tunis depuis 2005.J' AI TYRAVAILLE 2 ANS AVEC UN EXPERT COMPTABLE



J’étais inscrit au Master comptabilité, contrôle et Audit à l’institut d’administration des entreprises de LYON 3 en France pour l’année 2006 mais j’avais pas poursuit les études.



J’ai participé en 2007 au concours national des douanes au quel j’étais admis, sur la base duquel je faisais un MASTER en Douane et j’ai obtenu en 2008 un diplôme d’Inspecteur Centrale Des Douanes, avec un grada de lieutnant major j’ai obtenu aussi un diplôme de formation en sûreté d’aviation civile.



Je travaille jusqu’à la rédaction de ces lignes dans l’Administration Centrales des Enquêtes Douanières ; section des affaires spéciales.

je veus travailler dans le domaine de douane EN FRANCE. en attendant la reponse a ma demande je vous transmet mes grands respects.



Mes compétences :

ENQUETEUR

RIGOUREUX