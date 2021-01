Informaticien comptant plus de 10 ans expérience. Maîtrise Gestion d´équipe support aussi Gestion des incidents et Gestion des demandes de services et de changement de préférence.



Mes compétences :

Esprit de synthèse et d'analyse

POSTGRES

SAP

Citrix

Informatique

Forte capacité d'analyse

Microsoft Office 2010

Gestion d´équipe support

MSBI

Microsoft Excel

Microsoft SQL Server

PostgreSQL

SAPME