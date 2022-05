Naïm NACHID

Ingénieur Forestier de formation, spécialisé en Ecologie et Gestion des Ressources Naturelles.

Ex- Directeur d'un Parc National au Maroc, et ex-Gestionnaire d'un projet de gestion des aires protégées financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial et géré par la Banque Mondiale.

Président d'une association pour l'environnement et le développement, et d'une fondation dite "EcoSylva".

Actuellement, je m'engage dans un projet de dévelopement de l'Ecotourisme dans les aires protégées au Maroc, d'éducation à l'environnement et de développement communautaire.



Mes compétences :

Éducation à l'environnement et au développement

Aires Protégées

Écotourisme

Ecologie et Ressources Naturelles

Développement participatif et Gouvernance