Naim SAADALLAH

Je suis un ingénieur en génie biologique de spécialité biotechnologie. Avec cette formation, je suis capable de travailler à plusieurs domaines différentes comme industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, gestion et valorisation de déchets et effluents, bio-ressources et environnement, bioinformatique (big data)...

Je suis passionné surtout de la biologie moléculaire, de la biochimie, enzymologie et de la biotechnologie végétale et marine.

En plus de le travail dans les laboratoires de recherches et développement, je cherche aussi à travailler, comme un ingénieur, dans un projet de production et de création de produits ou de services dans toutes les domaines de la génie biologique.

Travailler en équipe collectif c'est toujours plus rentable et efficace qu'un travail monôme.



Mes compétences :

SPSS

Minitab

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Biochimie

Biotechnologies

Microbiologie