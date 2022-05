Naïma AÏLANE

Après un Bilan de Compétence afin de définir au mieux mes objectifs de a court et moyen terme, j'ai découvert le métier d'agent de développement social qui semble me convenir sur tout les niveaux. Pour en être sure, j'ai rencontrer plusieurs professionnels qui m'ont conforté dans cette idée. Il est vrai que j'ai certaines convictions qui me poussent à vouloir améliorer la qualité de vie de tout les acteurs de notre société.

Je souhaiterai donc d'abord accéder au BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social qui m'apporterais des connaissance sociologiques, sur les besoins des différents usagers, sur le fonctionnement des différentes institutions. L'alternance me permettrai de découvrir à l'avance le monde du travail, ce qui par la même occasion, peut m'aider à comprendre et apprendre d'une autre façon ! Une fois ce BTS réussi, j'envisagerai surement de continuer sur une licence professionnelle intervention social.



Mes compétences :

Oppenoffice

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel