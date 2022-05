Naima ALLOUANE

OPTIMA TRANSLATION SERVICES

Soumia AMARA-MADI, traductrice interprète auprès des organisations internationales, je suis présente en Belgique , France, suisse et à New York , mes langues de travail sont l'arabe, l'anglais, et le français

Mes diplômes:

- titulaire d'une licence de traduction

option: interprétation

- Master en interprétation de conférence de UMH BELGIQUE

- Master en traduction UMH BELGIQUE

- Master en négociation multilingue UMONS BELGIQUE

- Inscrite au doctorat en sciences du langage

- Prépare un doctorat en interprétation de conférence

- concours de l'ONU des interprètes arabes

- concours de l'ONU des traducteurs arabes

- Travaillé pendant 3 mois AU VERBATIM ONU NYC USA

domaines :

Juridique

Economique

Politique



Mes compétences :

Droit des contrats

Traduction

Marketing

Droit