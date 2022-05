Naïma Ananda BAUPLÉ

Bonjour,



Quelques lignes pour me présenter :



Diplômée en 1975, de la faculté de Médecine Saint-Antoine à Paris, j’ai créé un cabinet de médecine générale l’année suivante à Vogüé en Ardèche méridionale.

Très rapidement, je me suis aperçue que j’étais limitée dans ma pratique. L’allopathie ne répondait que trop partiellement aux besoins de ma clientèle. Aussi, me suis-je tournée vers les médecines dites alternatives : homéopathie, nutrithérapie, phytothérapie, élixirs floraux de Bach.

En mai 1996, je déménageais en Haute-Savoie où je m’accordais 18 mois de congé sabbatique avant de reprendre une activité libérale en tant que médecin et nutrithépeute. Interpellée en 2002 par le directeur d’un laboratoire de phytothérapie, je parti-cipais à l’élaboration d’une gamme de compléments alimentaires.

Parallèlement, je développais un enseignement original des remèdes floraux, étalé sur 10 week-ends en deux ans.

Depuis mars 2007, après avoir mis un terme à toute activité médicale en cabinet, tout en continuant à distribuer mes conseils pour l’élaboration de compléments alimentaires, je propose toute une gamme de services :

1. Rédaction d’articles sur un thème spécifique pour le compte de revues (Pratiques de Santé, Plantes et Santé) ou de laboratoires désireux de faire connaître certains produits de leur gamme.

2. Conférences à la demande d’associations ou d’autres organismes.

3. Enseignement nutritionnel et environnemental auprès de tout groupe intéressé.



Je me considère aujourd’hui apte à mener des projets ambitieux dans l’enseignement d’une nutrition saine et hypotoxique, en dehors de toute attache avec un groupe d’intérêt économique. J’aime travailler en équipe, relever les défis et parti-ciper au changement indispensable des mentalités en cette période de croissance exponentielle des maladies dites de société.







Pratique médicale



• Mars 2007: Conseil en médecine nutritionnelle et environnementale

• D’avril 1998 à décembre 2006 : Ouverture d’un cabinet à ANNECY (nutrithérapie, homéopathie)

• De juillet 96 à mars 1998 : Congé sabbatique

• Dès 2000 : Nutrithérapie

• A partir de 1978: Homéopathie.

• De juin 1976 à juin 1996: Exercice de la médecine générale en milieu rural (07200 VOGÜÉ, Ardèche)





Participation à l’élaboration de compléments alimentaires



• A partir de 2002, travail en collaboration avec le laboratoire « D. Plantes et Nutrithérapie » de Montélimar (26200) aboutissant à la mise sur le marché d’une gamme de compléments alimentaires

• Parmi les produits déjà commercialisés : StressNut (formule adaptée au stress psychologique), OstéoNut (au cours ou en prévention de l’ostéoporose), CholNut (façon naturelle pour améliorer son cholestérol et ralentir le processus de vieillissement artériel), FumeurNut (complexe revi-talisant et anti-oxydant qui devrait accompagner toute tentative de désin-toxication)

• Huit ou neuf autres formules devraient être commercialisées dans les pro-chains mois.





Enseignement de la thérapie florale du Dr E. Bach, baptisé : « Les Fleurs de Bach, un chemin vers soi »

• 2005 : Le cycle s’agrandit (4 niveaux répartis sur 10 week-ends en deux ans) avec introduction de toute une gamme d’outils psychologiques afin de donner aux futurs thérapeutes les moyens d’accélérer le processus de guérison chez leurs patients.

• 1998 : Création d’un cycle de formation aux remèdes floraux, sur 3 niveaux.



Mes compétences :

Conseil

Médecine