Naima AZIZOU

Une personne qui aime influencer mon entourage. Ma capacité de décision, mon sens de l'organisation et l'habileté particulière à communiquer mon enthousiasme m'appuie dans mes objectifs. Je sais bien vendre des idées autant que des biens matériels. J'ai le sens de l'organisation, de la planification et de l'initiative.

J'aime être en contact avec les autres dans le but de les aider, de les informer, de l'éduquer, de les divertir, de les soigner ou encore de favoriser leur croissance. J'intéresse aux comportements humains et je suis soucieux de la qualité de mes relations avec les autres.



Mes compétences :

Word, Excel ...

Programmation VBA

Comptabilité générale

Droit commercial et de sociétés

Mathématiques financières

Ressources humaines

Management

Stratégie d'entreprise

Analyste financier

Fiscalité nationale

Base de données

système d'information

comptabilité des sociètès

comptabilité analytique

Créativité

Sens de l'organisation

Patience