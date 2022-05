Naïma BAKRY

Médecin omnipraticien, diplômé en médecine de famille et en gestion et administration sanitaire. J'ai exercé en tant que médecin de famille dans différents centres de santé et cabinets du secteur libéral pendant 10 ans. J'étais médecin chef du service de l'infrastructure et des actions ambulatoires provinciales pendant 6 ans, ensuite délégué du ministère de la santé à mohammedia pendant 4 ans et puis chef de la division de planification familiale pendant 4 ans. J'ai occupé le poste de directeur exécutif de l'Espace Associatif pendant 3 mois. J'ai participé à différents travaux communautaires avec différentes associations au Maroc et au Canada.



Mes compétences :

Gestionnaire

Gestionnaire Ressources Humaines

médecin

Organisation

Ressources humaines

Travail d'équipe