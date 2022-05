Naima BOULAKROUNE

Evaluation des études :

1997 : CMP Comptable.

2000 : TS Programmeur.

2007 : TS Informatique.

2011 : Baccalauréat Gestion Econome.

2015 : Licence Finance Entreprise, Universitaire Badji Mokhtar S.Achour Annaba.

Stages :

-1998 : Société « FARFOS » Service Comptabilité.

-2000 : Direction Général « SIDAR ».

-2007 : Wilaya ANNABA.

Expériences Professionnelles :

2004 : Agent Commercial « LAIP DIET Parapharmaceutique » Annaba.

2007: Agent Commercial « SARL MILLENNIUM MEDIC » Annaba.

2008 : Agent Commercial « KHADIDJA PHARM » Annaba.

2012 : jusqu'à 30/04/2015 Comptable « Dans Un Cabine Commissaire aux compte et comptable agréé ».

02/07/2015 jusqu'à 31/07/2017 : comptable chez entreprise transport voyageurs et marchandises Annaba.

02/01/2018 jusqu'à ce jour chez entreprise de fabrication des papier et impression



Mes compétences :

Informatique

Programmation informatique

Administratif

Comptabilité

Finance d'entreprise