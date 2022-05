Naima BOURHANE

Arrivée à Mayotte en mars 2005, après une expérience de 2 ans à la Francophonie, dans l'appui à la gestion de projets, j'ai commencé par enseigner le français et l'histoire dans les collèges et lycées.



J'ai pu,par la suite, développer mon intérêt pour la gestion de projets de développement local en coordonnant depuis 2008 un projet de réussite éducative dans dans 2 quartiers classés prioritaires de la commune de Mamoudzou et ce dans le cadre de la Politique de la Ville.

Je travaille, depuis janvier 2012, dans le domaine de la formation ainsi que de l'accompagnement des publics en insertion professionnelle.



Mes compétences :

Education

Gestion de projets

Gestion de projets de développement