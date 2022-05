Naima BOUSAID

Bienvenue sur mon profil .

Je suis une personne déterminée, efficace, dynamique, d’une grande adaptabilité, ma formation et mon expérience m’ont permis de disposer des compétences managériales et techniques nécessaires pour conduire l’entreprise à améliorer de façon continue son système de production.

Expérience confirmée dans le secteur des services et spécialement les assurances, j’étais amenée à travailler sur la gestion des dossiers des assurances des particuliers et des entreprises en plus du volet comptabilité générale.

Actuellement je suis orientée plutôt ressources humaines, système de management de qualité et assurances où de suis amenée à :

1/ PILOTER ET METTRE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ENTREPRISE :

 Recrutement et intégration des salariés, Fidélisation.

 Construction et mise en place du Plan de Formation à partir de la stratégie d’entreprise et du recueil des besoins collectifs et individuels.

 Gestion des dossiers de formation selon les procédures exigées par l’OFPPT et GIAC.

 Gestion administrative du personnel (contrats, avenants, paie...)

 Conduite du changement, gestion des conflits

2 / PILOTER LE SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ :

 Communiquer, Sensibiliser et motiver le personnel en matière de la politique qualité.

 Veiller au bon déroulement des audits internes, de suivi et de renouvellement.

 Assurer le suivi des tableaux de bord.

 Préparer la Revue de Direction.

 Participer à la préparation des enquêtes de satisfaction clients, à l’analyse des résultats et à l’élaboration des plans d’actions d’amélioration

 Organisation des formations pratiques en système de management qualité au profit du personnel

3/ GÉRER LES DOSSIERS DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE :

 Négocier les contrats des assurances toutes branches confondues

 Chercher de façon permanente les meilleures offres sur le marché

 Analyse des contrats et maîtrise des coûts

 Faire le suivi des dossiers sinistres et des assurances maladie



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit