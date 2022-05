Naima BOUSSAAD

Le bureau d'étude BATISPHERE SERVICE, agrée par le ministère de l'environnement et d'aménage,ment du territoire.

notre bureau d'études vous propose un accompagnement pour l'obtention de vos autorisations d'exploitations de vos projet conformément au décret exécutif n°06-198 DU 31 Mai 2006 définissant la réglementation applicables aux établissements classées pour la protection de l'environnement.

NOS PRESTATIONS DE SERVICES SONT:

Etudes et notices d'impact sur l'environnement;

Etudes de danger;

Audits environnementaux

plan d'intervention internes et plan d'organisation interne.

Etudes technico-économiques.



Mes compétences :

Bureau d'études

Etudes d'impact et Etudes de danger