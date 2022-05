Naima CHARI

Ayant intégré divers secteur d'activité, ce qui m’a permis d’enrichir mes compétences, et mon savoir-faire,

actuellement je suis dans l'importation et la commercialisation de matériel informatique et consommable d'impression et sérigraphie,



ne jetez plus vos cartouches d'imprimante nous les rechargerons pour vous

CN Print vous propose des imprimantes personnelles ; de bureau de toute dimensions ainsi que leurs consommables

L'EXPERTISE CN Print

Sélection des matières premières en partenariat avec les principaux fabricants mondiaux.

Contrôle Qualité des produits à toutes les étapes du processus de fabrication selon les normes OEM .

Conseil personnalise et supports d’aide a la vente.



Les consommables d’imprimantes représentent un budget important pour les entreprises et les particuliers.

Cette solution innovante de remplissage permet une économie importante par rapport à l’achat d’une cartouche d’origine, ce procédé pouvant être renouvelé plusieurs fois sur la même cartouche le gain est double.

Le consommateur qui fait remplir ses cartouches chez CN Print retrouve une qualité d'impression comparable a celle d'origine.

Personnel

Participez à protéger notre environnement,….

…ne jetez plus vos cartouches et toners

Nous nous ne ménagerons aucun effort pour vous satisfaire et restons dans l’attente de vous lire

Votre fournisseur dévoué

Mme CHARI

CN Print



0662252469



Mes compétences :

Services généraux

Autonomie empathie polyvalence optimisme

Communication

Excel

PowerPoint

Logiciel SPHINX

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel