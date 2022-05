Je suis Naima Chiboub, âgée de 47 ans, j’habite 24 Rue de la Liberté 2000 le Bardo Tunis. Ayant le niveau de la 4ème année professionnelle en dactylographie bilingue. J’ai travaillé chez les avocats et les huissiers notaires dont j’ai bien pratiqué la langue arabe. J’ai travaillé dans une société où j’ai maîtrisé la langue française et puis j’ai ouvert un petit projet « un bureau de service » mais malheureusement après cinq ans de travail j’ai liquidé tout. Maintenant, je travaille à domicile avec quelques clients fidèles qui aiment mon travail propre et rapide.