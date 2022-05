Naima FADIL BARILLOT

Un parcours pluridisciplinaire, avec une grande curiosité et intérêt pour les Sciences Humaines

Tout d'abord, une licence de lettres Modernes, puis une maîtrise FLE pour aller vers la sociolinguistique.

Avec pour sujet de recherche, la question identitaire à travers les interactions verbales et l'interculturalité.

Après la thèse, j'ai exercé dans le milieu de la diversité, puis l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle. Une expérience qui m'a amenée vers un autre versant des sciences humaines : la psychologie.

En 2008, j'ai complété mon cursus par une formation de Psycho-Analyste qui a duré 4 ans. En prenant comme spécialité la P.N.L. et L'Hypnose Ericksonienne ainsi que l'Art-Thérapie.



Mes compétences :

Développement personnel

Animation de formations

Organisations humanitaires

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Communication

Analyse des besoins

Accompagnement de projet