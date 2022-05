Naima FASSIH

Après un mémorable parcours scolaire, j’ai réussi d’avoir mon diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie des procédés industriels de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Ex. ENIM).



J'ai acquis un bagage intellectuel important lors de ma formation universitaire et de mes expériences professionnelles respectives. Je suis maintenant prête à mettre en pratique mes connaissances.



Ma motivation, mon ambition et mon dynamisme constituent des qualités dont je souhaiterais vous faire bénéficier.



J’ai le sens de la responsabilité et je suis capable de travailler en équipe.



Je suis à la recherche de nouveaux défis, alors n'hésitez pas à me proposer de nouvelles opportunités qui me permettront de prouver mes qualités et mes compétences.