Naima FERDOUCHI

Consultante en référencement naturel et autodidacte dans ce domaine, je réalise diverses prestations:



- Audit complet de sites de façon manuelle.

- Analyses de mots clés et concurrences (à partir de logiciels pro).

- Netlinking, échanges de liens, communiqués de presse, soumission manuelle dans les meilleurs annuaires.

- Optimisation de site selon le thème et mots clés.

- Rédaction optimisée pour le référencement naturel

- Campagne de liens en dofollow sur les forums et blogs.

- Rapports et suivi analytics



Ma méthode prend en compte les dernières mises à jour de Google, à savoir des prestations white hat pour passer les filtres instaurés par Google.



Mes compétences :

SMO

Webmarketing

SEO

Référencement naturel

Référencement

Copywriting

Wordpress

SEM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Joomla!

ITIL

ISO 900X Standard

Audit