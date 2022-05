Plus de 16 ans d’expérience variée en entreprise, en tant qu’Assistante de Direction Anglais Courant ou responsable de projet sur les supports des Directions : Commercial, Marketing, Communication. Dynamisme, adaptabilité, rigueur dans la conduite de missions opérationnelles de Relations Publiques. Rôdée aux contacts de haut niveau.

Profil & Compétences :

Coordinatrice d'intelligences et facilitatrice en communication. Reliance et implication.

Autonome et rigoureuse, j'allie le sens de l’organisation et la réactivité. Aisance relationnelle, esprit d’analyse et d’adaptation, respect de la confidentialité des informations traitées ou communiquées, l'intégrité et l'implication sont des atouts essentiels pour réussir dans un environnement dynamique et multi-métiers.

Je possède un réel intérêt pour l’interculturel, une intelligence vive des situations et des relations et du tact pour les gérer, de la rigueur dans l’organisation, le sens du détail et la capacité à anticiper et rebondir.

Je peux partager l’enthousiasme, l’exigence et la détermination d’une entreprise réactive et motivée par et pour sa dynamique de croissance.



Points particuliers :

J’ai effectué l’essentiel de ma carrière dans le cadre de missions d’intérim de longue durée (quasiment sans interruption) dans des grands groupes européens intervenant dans des domaines d’activités très variés (alimentation, cosmétique, technologie, finances, tourisme et communication, services de l'eau).



Exemple de recommandation :

"Naïma Habrih a su très rapidement s’adapter à un poste complexe qui facilite une interface entre différents services du groupe du Figaro en France et nos éditions en langues étrangères dans 9 marchés extérieurs. Elle a su s’impliquer à fond dans l’organisation d’une convention internationale avec nos partenaires et montrer là toute la palette de ses qualités professionnelles, du sérieux de son travail et de son aisance relationnelle."

Patrick Moreau, Directeur International, Madame Figaro.