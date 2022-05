Naima HAMMOUNI

Bonjour à tous ,

je suis juriste de formation et d’expérience , sur se site, pour un échange professionnel .

"on remonte l'escalier petit à petit et doucement afin d'y arriver surement, et ce n'est pas fini, la formation constitue la corde qui me permet de tenir la montée, et c'est dieu qui ouvre les portes de la réussite- hamdoullilah "









Mes compétences :

Contentieux

La gestion de la relation de travail

Rédaction des genèses d'affaires

Gestion de des ressources humaines

Procédures Judiciaires

Rédaction des rapports juridiques

Rédaction admnistrative

conseils en GRH et en droit du travail

Persévérance

Organisation

Analyse